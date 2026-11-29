आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के तंगुतुरु टोल प्लाजा पर रविवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं।

उनकी कार एक बस के पीछे खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई।