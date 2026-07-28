जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी पर सख्त हुआ दिल्ली हाई कोर्ट, क्या पुलिस की निगरानी है निजता का उल्लंघन?
दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित निगरानी को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करेगा। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 20 जून से विरोध प्रदर्शन कर रही थी। वे परीक्षा प्रणाली में खामियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऐशे घोष ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को एक निगरानी टावर से लगातार फिल्माया जा रहा था और उन पर नजर रखी जा रही थी।
मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस निगरानी के नियमों पर उठाए सवाल
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने भारत के पुलिस निगरानी नियमों पर गहराई से विचार करने की जरूरत बताई और यह सवाल भी उठाया कि क्या मौजूदा दिशा-निर्देश पर्याप्त हैं। सरकार भले ही यह दावा कर रही है कि निगरानी अब रुक गई है और इस मामले की अब कोई प्रासंगिकता नहीं बची है, लेकिन घोष की वकील नंदिता राव का मानना है कि निजता और कानूनी अधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। आज कोर्ट इन सभी चिंताओं पर विस्तार से विचार करेगा।