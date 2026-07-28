जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी पर सख्त हुआ दिल्ली हाई कोर्ट, क्या पुलिस की निगरानी है निजता का उल्लंघन?

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने भारत के पुलिस निगरानी नियमों पर गहराई से विचार करने की जरूरत बताई और यह सवाल भी उठाया कि क्या मौजूदा दिशा-निर्देश पर्याप्त हैं। सरकार भले ही यह दावा कर रही है कि निगरानी अब रुक गई है और इस मामले की अब कोई प्रासंगिकता नहीं बची है, लेकिन घोष की वकील नंदिता राव का मानना है कि निजता और कानूनी अधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। आज कोर्ट इन सभी चिंताओं पर विस्तार से विचार करेगा।