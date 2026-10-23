कोलकाता हवाई अड्डे पर फिर बम की धमकी, महिला शॉचालय में मिला पत्र

अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ा दी है। वे CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और सफाई कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि वह धमकी पत्र किसने रखा था। इस महीने की शुरुआत में भी इसी तरह की ईमेल से धमकी मिली थी, लेकिन तब भी कोई विस्फोटक नहीं मिला था। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि विमानों का संचालन बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा।