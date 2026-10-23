कोलकाता हवाई अड्डे पर फिर बम की धमकी, महिला शॉचालय में मिला पत्र
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कोलकाता हवाई अड्डे के महिला शौचालय में शुक्रवार को हाथ से लिखा एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें बम होने की बात कही गई थी। इस घटना से हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। सुरक्षा टीमों ने फौरन पूरे इलाके की छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध या खतरनाक चीज नहीं मिली। इसके बावजूद, विमानों का संचालन हमेशा की तरह जारी रहा।
सुरक्षा बढ़ाई गई, CCTV फुटेज और कर्मचारियों से पूछताछ
अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ा दी है। वे CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और सफाई कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि वह धमकी पत्र किसने रखा था। इस महीने की शुरुआत में भी इसी तरह की ईमेल से धमकी मिली थी, लेकिन तब भी कोई विस्फोटक नहीं मिला था। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि विमानों का संचालन बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा।