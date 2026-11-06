केरलम के पद्मा थिएटर में लगी आग, बड़ा हादसा होते-होते बचा

दमकल की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और एक घंटे के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। थिएटर स्टाफ और दमकलकर्मियों की तत्परता से बड़ा नुकसान होने से बच गया और थिएटर के बाकी हिस्से सुरक्षित रहे।