लद्दाख: पंगोंग झील पर वाहन चलाना पड़ा भारी, 4 पर्यटकों पर 2 लाख का जुर्माना

लद्दाख: पंगोंग झील पर वाहन चलाना पड़ा भारी, 4 पर्यटकों पर 2 लाख का जुर्माना
लद्दाख ने 4 पर्यटकों पर कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन्होंने पंगोंग झील और अन्य संरक्षित इलाकों में ऑफ-रोडिंग (वाहन चलाना) करके वन्यजीव संरक्षण कानूनों को तोड़ा था। हर पर्यटक को 50,000 रुपये चुकाने पड़े और जब तक वे जुर्माने का भुगतान नहीं करते, उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। यह कदम उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नेतृत्व में लद्दाख प्रशासन के उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पर्यटन को जिम्मेदार बनाया जा रहा है।
गश्त और सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान पर्यटक पकड़े गए
इन पर्यटकों को नियमित गश्त के दौरान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी पकड़ा गया। उनकी गाड़ियां पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ राज्यों से संबंधित थीं। इन पर कई आरोप लगे हैं। इनमें पंगोंग झील के पास मेराक में गाड़ी को पानी में उतारना, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में लुंगुंग के करीब ऑफ-रोड ड्राइविंग करना, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में तिब्बती गजेल का पीछा करना और कारकोरम की जलधाराओं में प्रवेश करना शामिल है।