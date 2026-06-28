लद्दाख: पंगोंग झील पर वाहन चलाना पड़ा भारी, 4 पर्यटकों पर 2 लाख का जुर्माना देश Jun 28, 2026

लद्दाख ने 4 पर्यटकों पर कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन्होंने पंगोंग झील और अन्य संरक्षित इलाकों में ऑफ-रोडिंग (वाहन चलाना) करके वन्यजीव संरक्षण कानूनों को तोड़ा था। हर पर्यटक को 50,000 रुपये चुकाने पड़े और जब तक वे जुर्माने का भुगतान नहीं करते, उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। यह कदम उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नेतृत्व में लद्दाख प्रशासन के उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पर्यटन को जिम्मेदार बनाया जा रहा है।