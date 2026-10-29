अब शादियों में महंगी दावत दी तो खैर नहीं, परिवार और मेहमानों पर भी लगेगा जुर्माना

कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के कई गांवों ने अब महंगी 'बीगर ऊटा' शादी की दावतों के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उन्होंने भारी जुर्माने का ऐलान किया है।

ऐसे शानदार भोज कराने वाले परिवारों पर 1 लाख रुपये और इनमें शामिल होने वाले मेहमानों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सूखे और महंगाई ने ग्रामीण परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। बढ़ती लागत के कारण उनके लिए महंगी परंपराओं को निभाना मुश्किल होता जा रहा है।