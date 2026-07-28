गुजरात: राजकोट में कर्ज के चलते एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने की आत्महत्या

पुलिस के मुताबिक, निशांत ने कई लोगों से लाखों रुपये का कर्ज ले रखा था और उसकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। इससे वह कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया था। इस वजह से पूरे परिवार पर भारी दबाव था। जांचकर्ताओं का मानना है कि यही कर्ज इस घटना की मुख्य वजह हो सकता है। फिलहाल, मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस पूरी सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है।