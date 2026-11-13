अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर क्रेन, बस और टैंकर की टक्कर, 10 यात्री घायल

आनंद फायर ब्रिगेड के फायर ऑफिसर धर्मेश गोर अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बस में बुरी तरह फंसे 2 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने घायलों को निकालने का काम संभाला और यातायात को सुचारु बनाए रखा।

सभी घायलों को इलाज के लिए करमसद मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया।