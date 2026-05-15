प्रधानमंत्री मोदी की अपील के नाम पर इंटर्न ने कार्यालय आने से किया इनकार देश May 15, 2026

लिंक्डइन पर एक दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की पोस्ट काफी चर्चा में है। उन्होंने बताया कि उनके एक इंटर्न ने काम पर आने से मना कर दिया था और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील का हवाला दिया। दरअसल, 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने और ऑनलाइन मीटिंग का इस्तेमाल करने की अपील की थी। इसकी वजह वेस्ट एशिया में तेल संकट के कारण बढ़ती ईंधन की कीमतें बताई गई थीं। CEO ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'देश भर में हम कार्बन एमिशन्स कम कर रहे हैं, लेकिन यहां तो यह लड़का पतलून पहनने की मेहनत भी बचा रहा है।' हालांकि, मजाकिया बात यह थी कि यह इंटर्न ऑफिस से सिर्फ 500 मीटर दूर रहता है और बस काम से बचने के लिए बहाना खोज रहा था।