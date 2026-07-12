पूर्व सांसद के परिवार पर अंधविश्वास का ग्रहण, बहू ने गौ मूत्र पिलाने और प्रताड़ना का आरोप लगाया

बहू ने ससुराल पक्ष पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया

गिरिजा बताती हैं कि उन्हें पति और ससुराल वालों से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उन्हें भूखा रखा गया और उन पर शारीरिक हमला भी किया गया। उन्होंने बताया कि उनके पति ने ऊटी में हनीमून के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। इसके अलावा, पारिवारिक कार्यक्रमों में भी उन्हें अपमानित किया गया और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान उन पर हमला हुआ।

उनका कहना है कि ऐसे झगड़े अक्सर होते थे और सार्वजनिक जगहों पर भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता था। वह यह भी आरोप लगाती हैं कि परिवार ने उन्हें कई बार अकेला छोड़ दिया था। हालांकि, राऊत परिवार की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है।