पुणे के CA को वॉट्सऐप पर करोड़ों का लालच, 1.15 करोड़ रुपये गंवाए

पहले 60 लाख, फिर 53 लाख लगाए

उन्होंने सबसे पहले एक IPO में 60 लाख रुपये का निवेश किया। उन्हें बताया गया कि उन्हें 2.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर ही था, असल में सब झूठा था। कागजी मुनाफा देखकर, उनका लालच और बढ़ गया और उन्होंने फिर 53 लाख रुपये का और निवेश कर दिया। मगर जब ग्रुप के एडमिन्स ने उनसे और पैसे मांगने शुरू किए और कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्हें शक हुआ। जब उन्हें समझ आया कि ये सब ठगी है, तो उन्होंने दिसंबर 2025 के आखिर में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने 6 हफ्तों के अंदर 13 बार कई फर्जी खातों में पैसे भेजे। अब साइबर क्राइम कानूनों के तहत पुलिस इन ठगों के फोन नंबर और बैंक खातों की जानकारी खंगाल रही है, ताकि उन्हें पकड़ सके।