बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग: छात्रों में जमकर चले लाठी-पत्थर, FIR की तैयारी
बिहार के मोतिहारी में स्थित एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में हालात बेकाबू हो गए। सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच रगिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि वह देखते ही देखते एक सामान्य झगड़े से कहीं ज्यादा बड़ा रूप ले चुका था।
छात्र एक-दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला करने लगे, जिससे पूरे कॉलेज परिसर में अफरातफरी फैल गई और काफी तोड़फोड़ हुई। यह भयंकर हिंसा बिना रुके लगभग 2 घंटे तक चलती रही, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।
FIR दर्ज कराने की तैयारी
पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जांच अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि उन्होंने इस पूरी घटना को कैसे संभाला।
चिंता की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है, जब इस कॉलेज में ऐसी कोई हिंसक घटना हुई है। इससे पहले भी यहां इसी तरह के कई झगड़े हो चुके हैं, जिससे अब कॉलेज परिसर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं।