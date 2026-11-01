बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग: छात्रों में जमकर चले लाठी-पत्थर, FIR की तैयारी

पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जांच अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि उन्होंने इस पूरी घटना को कैसे संभाला।

चिंता की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है, जब इस कॉलेज में ऐसी कोई हिंसक घटना हुई है। इससे पहले भी यहां इसी तरह के कई झगड़े हो चुके हैं, जिससे अब कॉलेज परिसर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं।