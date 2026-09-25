बहराइच में तेंदुए का कहर: महिला की मौत से दहशत, गांववालों ने बदली अपनी दिनचर्या

यह कोई पहला हमला नहीं है। हाल ही में, पास के इलाके में एक बुजुर्ग महिला को भी तेंदुए ने मार डाला था और एक युवक घायल हो गया था। वन विभाग की हाथी गश्त और कैमरा ट्रैप लगाने के बावजूद, तेंदुए बार-बार दिख रहे हैं। वे गांवों में भी घूमते नजर आते हैं।

अब अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने अपनी दिनचर्या बदल ली है। दुकानें देर से खुलती हैं और जल्दी बंद हो जाती हैं। लोग हर वक्त चौकस रहने की कोशिश कर रहे हैं।