बहराइच में तेंदुए का कहर: महिला की मौत से दहशत, गांववालों ने बदली अपनी दिनचर्या
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उत्तर प्रदेश के बहराइच में गुरुवार शाम एक 35 साल की महिला ममता को तेंदुए ने मार डाला। वह अपने घर के पास ही खेत में काम कर रही थी। उस समय उसका पति राजस्थान से लौट रहा था और घर पर मौजूद नहीं था।
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई है।
तेंदुए के खौफ से ग्रामीण अपनी दिनचर्या बदल रहे
यह कोई पहला हमला नहीं है। हाल ही में, पास के इलाके में एक बुजुर्ग महिला को भी तेंदुए ने मार डाला था और एक युवक घायल हो गया था। वन विभाग की हाथी गश्त और कैमरा ट्रैप लगाने के बावजूद, तेंदुए बार-बार दिख रहे हैं। वे गांवों में भी घूमते नजर आते हैं।
अब अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने अपनी दिनचर्या बदल ली है। दुकानें देर से खुलती हैं और जल्दी बंद हो जाती हैं। लोग हर वक्त चौकस रहने की कोशिश कर रहे हैं।