बेंगलुरु में अचानक हिली धरती, 3.0 तीव्रता का भूकंप आया

भूकंप का झटका करीब 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में महसूस किया गया। हालांकि, यह इलाका कम भूकंपीय गतिविधियों (सिस्मिक जोन II) वाला है। इस कारण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ज्यादा खतरा नहीं है।

KSNDMC ने लोगों से घबराने से मना करते हुए आश्वस्त किया कि इस हल्के भूकंप से किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है।