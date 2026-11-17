ग्रेटर नोएडा: थाने के क्वार्टर में मृत मिलीं महिला उप निरीक्षक मृत, जांच में जुटी पुलिस
ग्रेटर नोएडा के जारचा पुलिस थाने परिसर में स्थित आवास के बाथरूप में 28 साल की एक महिला उप निरीक्षक मृत मिली हैं। उनके माता-पिता उनसे फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक सहकर्मी से उन्हें देखने के लिए कहा। पुलिसकर्मियों को उनका बंद कमरा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। दरवाजा तोड़ने के बाद जब उन्होंने बाथरूम में देखा तो वह वहां बेसुध पड़ी मिलीं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने चोट के निशान न होने की बात कही
उन्होंने प्रशिक्षण के बाद 2024 में इस थाने में जॉइन किया था और यहीं परिसर में रहती थीं। उनके सहकर्मियों ने बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ थीं। पुलिस के मुताबिक, उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और न ही किसी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। अब उनकी मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। अधिकारी इस दुखद और अचानक हुए नुकसान की जांच में जुटे हुए हैं।