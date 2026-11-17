ग्रेटर नोएडा के जारचा पुलिस थाने परिसर में स्थित आवास के बाथरूप में 28 साल की एक महिला उप निरीक्षक मृत मिली हैं। उनके माता-पिता उनसे फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक सहकर्मी से उन्हें देखने के लिए कहा। पुलिसकर्मियों को उनका बंद कमरा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। दरवाजा तोड़ने के बाद जब उन्होंने बाथरूम में देखा तो वह वहां बेसुध पड़ी मिलीं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।