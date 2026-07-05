बेलगावी में मोहन भागवत के लिए 2 किलोमीटर का क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित
RSS प्रमुख मोहन भागवत 6 से 14 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में बैठकों के लिए आ रहे हैं। इसी वजह से शहर में नो फ्लाई जोन लागू किया गया है। इन 9 दिनों तक, ड्रोन या पैराग्लाइडर जैसी कोई भी हवाई चीज मुख्य जगहों के 2 किलोमीटर के दायरे में नहीं उड़ पाएगी। यह कदम उनके दौरे के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
पुलिस ने बढ़ाई निगरानी, वाहनों की जांच
यह पाबंदी फाउंड्री श्रीश्टर गेस्ट हाउस और श्री जगन्नाथ राव जोशी समादर्शन भवन जैसी जगहों पर भी लागू है। पुलिस ने बैठक स्थलों के आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और वाहनों की जांच कर रही है। भागवत का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राजनीतिक गहमागहमी तेज है। दरअसल, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने हाल ही में RSS की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आईं और अदालती कार्रवाई भी शुरू हुई। इन सबके बावजूद, स्थानीय अधिकारी इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाए रखने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।