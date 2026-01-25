गणतंत्र दिवस पर 982 पुलिसकर्मियों को सेवा पदक, जम्मू-कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा वीरता पदक

गणतंत्र दिवस पर गृह मंत्रालय ने वीरता और सेवा पदक की घोषणा की है। इस बार 982 पुलिस, अग्निशमन सेवा, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के 982 कर्मियों को राष्ट्र के लिए उनकी सेवा के सम्मान में वीरता और सेवा पदक से नवाजा गया है। इनमें 125 वीरता पदक शामिल हैं। सबसे ज्यादा 45 वीरता पदक जम्मू और कश्मीर ऑपरेशन थिएटर में तैनात कर्मियों को दिए गए हैं।

वीरता पदक जम्मू-कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा वीरता पदक जम्मू-कश्मीर ऑपरेशन थिएटर के बाद नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के 35 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात 5 कर्मियों को वीरता पदक दिए गए हैं। अग्निशमन सेवा के 4 बचावकर्मी भी वीरता पदक विजेताओं में हैं। 40 पदक देश के अन्य क्षेत्रों से हैं। राज्यवार पुलिस के आंकड़ों में जम्मू-कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 33, महाराष्ट्र पुलिस को 31, उत्तर प्रदेश पुलिस को 18 और दिल्ली पुलिस को 14 वीरता पदक मिले हैं।

पदक सेवा पदक में किसे कितने पदक मिले? 982 पदकों में 125 वीरता और 857 सेवा पदक हैं। इन 857 में 101 प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस (PSM) और 756 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस (MSM) ​​शामिल हैं। 101 PSM में से 89 पुलिसकर्मियों, 5 अग्निशमन कर्मियों, 3 सिविल डिफेंस-होम गार्ड सेवा और 4 मेडल करेक्शनल सर्विस के लिए दिए गए हैं। वहीं, 756 MSM में 664 पुलिस सेवा, 34 अग्निशमन सेवा, 33 सिविल डिफेंस-होमगार्ड और 25 करेक्शन सर्विस के लिए दिए गए हैं।

CRPF सशस्त्र बलों में केवल CRPF को वीरता पदक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की बात करें, तो केवल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ही एकमात्र बल है, जिसे 12 वीरता पदक मिले हैं। बल को 5 PSM और 57 MSM भी मिले हैं। सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सबसे ज्यादा 46 MSM मिले हैं। वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के 31 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है।

