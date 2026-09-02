नेपाल बाढ़: 939 की मौत, मदद को पहुंचे 'रियल लाइफ हीरो' सोनू सूद

26 अगस्त को नेपाल में आई भयानक बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बाढ़ पीड़ितों का सहारा बनने नेपाल पहुंच गए हैं। नेपाल की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अनुसार, इस भयावह आपदा में 939 लोगों की जान जा चुकी है और 3,925 लोग अभी भी लापता हैं। लापता होने वालों में 592 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

सोनू सूद ने अपने नेपाल दौरे की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि वे इस मुश्किल समय में उनके साथ हैं और हर संभव मदद करेंगे।