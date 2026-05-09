NCRB रिपोर्ट: बेंगलुरु में दहेज के 87 प्रतिशत मामले, दिल्ली में 5वें साल सबसे ज्यादा मौतें
बेंगलुरु में साल 2024 में दहेज से जुड़े 878 मामले सामने आए, जो सभी मेट्रो शहरों में दर्ज कुल मामलों का 87 प्रतिशत है। यह आंकड़ा किसी भी मेट्रो शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ, दिल्ली में लगातार 5वें साल सबसे ज्यादा दहेज मौतें दर्ज हुईं। वहां 109 मामलों में 111 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नई रिपोर्ट से ये आंकड़े सामने हैं।
कर्नाटक पत्नियों के साथ क्रूरता के मामलों में चौथे नंबर पर
बेंगलुरु में भी दहेज से जुड़ी 25 मौतें हुईं, जो चेन्नई और कोच्चि जैसे दक्षिण भारतीय शहरों से कहीं ज्यादा हैं, जहां एक भी ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ। पत्नियों के साथ क्रूरता के मामलों में कर्नाटक पूरे देश में चौथे नंबर पर रहा, यहां 2,947 मामले दर्ज किए गए। इस सूची में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। हालांकि, दिल्ली में दहेज से होने वाली मौतों की संख्या 2021 के उच्च स्तर के बाद से कम जरूर हुई है, लेकिन यह अब भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है।