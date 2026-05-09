NCRB रिपोर्ट: बेंगलुरु में दहेज के 87 प्रतिशत मामले, दिल्ली में 5वें साल सबसे ज्यादा मौतें

कर्नाटक पत्नियों के साथ क्रूरता के मामलों में चौथे नंबर पर

बेंगलुरु में भी दहेज से जुड़ी 25 मौतें हुईं, जो चेन्नई और कोच्चि जैसे दक्षिण भारतीय शहरों से कहीं ज्यादा हैं, जहां एक भी ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ। पत्नियों के साथ क्रूरता के मामलों में कर्नाटक पूरे देश में चौथे नंबर पर रहा, यहां 2,947 मामले दर्ज किए गए। इस सूची में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। हालांकि, दिल्ली में दहेज से होने वाली मौतों की संख्या 2021 के उच्च स्तर के बाद से कम जरूर हुई है, लेकिन यह अब भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है।