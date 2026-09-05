हिमाचल में बारिश का कहर: 108 की मौत, 1237 करोड़ का नुकसान और 87 सड़कें ठप
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने 5 सितंबर तक 87 सड़कों को बंद कर दिया है। मौसम विभाग ने कांगड़ा और सिरमौर जिलों में और बारिश होने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा बारिश नाहन में दर्ज की गई है।
कुमारहट्टी-मितियां के पास हुए एक भूस्खलन ने नालगढ़-शिमला मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे यात्रियों को अब दूसरे रास्तों से जाना पड़ रहा है।
बारिश से जुड़ी घटनाओं में 108 की मौत
बारिश के कारण मंडी जिले में सबसे ज्यादा 37 सड़कें बंद हुई हैं। इसके अलावा, कुल्लू और कांगड़ा जिले भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पूरे राज्य में बिजली के ट्रांसफॉर्मर और पानी की सप्लाई स्कीमें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।
जून के आखिर में मानसून शुरू होने के बाद से बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 108 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि राज्य को 1237 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में 10 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अनुमान है।