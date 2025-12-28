बिहार के जमुई में एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई

बिहार में बड़ा रेल हादसा; मालगाड़ी के 8 डिब्‍बे पटरी से उतरे, 3 नदी में गिरे

लेखन आबिद खान 10:45 am Dec 28, 202510:45 am

क्या है खबर?

बिहार के जमुई जिले में बीती रात बड़ा रेल हादसा हो गया है। आसनसोल मंडल के लाहाबोन और सिमुलतला स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना के कारण रेल परिचालन बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी में सीमेंट लदी हुई थी, तभी बरुआ नदी पुल के पास तेज आवाज आई और 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और 3 पुल से नीचे नदी में गिर गए।