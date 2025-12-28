बिहार में बड़ा रेल हादसा; मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, 3 नदी में गिरे
क्या है खबर?
बिहार के जमुई जिले में बीती रात बड़ा रेल हादसा हो गया है। आसनसोल मंडल के लाहाबोन और सिमुलतला स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना के कारण रेल परिचालन बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी में सीमेंट लदी हुई थी, तभी बरुआ नदी पुल के पास तेज आवाज आई और 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और 3 पुल से नीचे नदी में गिर गए।
घटना
पुल के ऊपर हुआ हादसा
यह घटना 27 दिसंबर की रात करीब 11:25 बजे हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त हुई मालगाड़ी जसीडीह से झाझा की ओर जा रही थी। तभी बरुआ नदी पुल के ऊपर 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलते ही आसनसोल, मधुपुर और झाझा से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (ART) को मौके पर भेजा गया। अधिकारी, रेल पुलिस और RPF भी मौके पर मौजूद है। पटरी को ठीक करने और डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम जारी है।
ट्विटर पोस्ट
देखें, हादसे के बाद का मंजर
Jamui, Bihar: Following the derailment of a goods train from Jasidih to Jhajha, railway officials from the Asansol division are heading to the site. pic.twitter.com/7HElNTXHOI— IANS (@ians_india) December 28, 2025
यातायात
कई ट्रेनें प्रभावित, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया
दुर्घटना के बाद जसीडीह-झाझा रेलखंड पर दोनों लाइनों पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। कई यात्री और मालगाड़ियां रास्ते में ही रोक दी गई हैं। हादसे के कारण 13331 धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। वहीं, पटना से धनबाद आने वाली 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस भी गया, कोडरमा और गोमो के रास्ते धनबाद पहुंची है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर (8250423803, 9332062170, 7654517819, 9046239255, 9046239257, 9046239218) जारी किए हैं।