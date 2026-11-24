उत्तर प्रदेश में रफ्तार का कहर, 2 सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश में हुए 2 अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। लखीमपुर खीरी में देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने वैन में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। वहीं, रामपुर में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सीतापुर से आ रहे 4 यात्रियों की मौत हो गई। उनकी बोलेरो गाड़ी एक ओवरपास से नीचे जा गिरी थी।
उत्तर प्रदेश में बचाव दल ने घायलों को निकाला
दोनों ही दुर्घटना स्थलों पर बचाव दल तुरंत पहुंच गए और घायलों को बिना देरी किए अस्पतालों में भर्ती कराया। एक घायल व्यक्ति की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन हादसों पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को हर संभव मदद और उचित इलाज मुहैया कराया जाए।