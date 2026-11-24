उत्तर प्रदेश में हुए 2 अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। लखीमपुर खीरी में देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने वैन में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। वहीं, रामपुर में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सीतापुर से आ रहे 4 यात्रियों की मौत हो गई। उनकी बोलेरो गाड़ी एक ओवरपास से नीचे जा गिरी थी।