पंजाब में एक महीने में सामने आई परली जलाने की 7,927 घटनाएं, पिछले साल से 136 प्रतिशत अधिक

फिरोजपुर में सबसे ज्यादा जलाई गई पराली

फिरोजपुर 773 मामलों के साथ सबसे आगे है, इसके बाद तरनतारन और बठिंडा का नंबर आता है। हालांकि, अधिकारियों ने 60 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है और सैकड़ों FIR भी दर्ज की हैं, लेकिन असलियत यह है कि जुर्माने की बहुत कम रकम ही वसूल हो पाई है। किसान अभी भी चारे की कटाई के बाद फसल के अवशेष जला रहे हैं, जिसकी वजह से इन सभी दंडों के बावजूद प्रदूषण को रोकना मुश्किल हो रहा है।