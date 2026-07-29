असम में बाढ़ से 75 की मौत, मुख्यमंत्री ने किया 9 लाख रुपये के विशेष राहत पैकेज का ऐलान

सरकार ने ऐसे परिवारों को 4 लाख रुपये देने का फैसला किया है, जिन्होंने बाढ़ में अपने किसी परिजन को खोया है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए 1 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा, जो लोग 30 दिन से ज्यादा समय से लापता हैं, उनके परिवार भी इस राहत पैकेज के दायरे में आएंगे। बाढ़ से प्रभावित इलाकों के छात्रों को किताबें खरीदने के लिए आर्थिक मदद, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, वर्दी खरीदने में सहायता और खोए हुए 10वीं-12वीं के प्रमाणपत्रों की मुफ्त प्रतिलिपि मिलेगी, ताकि कठिन समय में भी उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए।