दिवाली के लिए तैयार दिल्ली अग्निशमन सेवा: 71 स्टेशन, 50 गाड़ियां और 15 नए वॉटर इंजन तैनात

पहले के हादसों के लिए जाने जाने वाले व्यस्त इलाकों पर खास ध्यान देते हुए, दमकल विभाग ने 23 संवेदनशील जगहों पर 15 नए वॉटर इंजन तैनात किए हैं। बारा टूटी चौक और लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट जैसी जगहें इसमें शामिल हैं।

यह टीमें पूरी तरह मुस्तैद रहेंगी। एक साथ कई घटनाएं सामने आने पर भी संसाधनों की कमी के बिना उनसे निपटा जा सकेगा। इससे त्योहारों के दौरान किसी भी अनहोनी की स्थिति में मदद तेजी से पहुंचाई जा सकेगी।