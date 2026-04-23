TCS नासिक मामला: HR प्रमुख सहित 7 गिरफ्तार, यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप देश Apr 23, 2026

नासिक में TCS के 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमे HR हेड भी शामिल हैं। कई महिलाओं ने इन लोगों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं, एक और शिकायत में कर्मचारियों पर अपने साथियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगा है।

यह मामला तब सामने आया जब एक महिला कर्मचारी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद कई और महिलाओं ने सामने आकर मानसिक उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों के आरोप लगाए।