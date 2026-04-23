TCS नासिक मामला: HR प्रमुख सहित 7 गिरफ्तार, यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप
नासिक में TCS के 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमे HR हेड भी शामिल हैं। कई महिलाओं ने इन लोगों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं, एक और शिकायत में कर्मचारियों पर अपने साथियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगा है।
यह मामला तब सामने आया जब एक महिला कर्मचारी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद कई और महिलाओं ने सामने आकर मानसिक उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों के आरोप लगाए।
TCS मामले में डिजिटल स्टॉकिंग के आरोप
शिकायतों में डिजिटल स्टॉकिंग और कंपनी के सिस्टम में अश्लील भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप है। इसके अलावा, इन शिकायतों में यह भी कहा गया कि मैनेजमेंट ने बार-बार मिल रही शिकायतों को नजरअंदाज किया।
पुलिस ने बताया कि एक आरोपी अभी भी फरार है, जबकि बाकी छह को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच अभी भी जारी है। इस पूरे मामले ने ऑफिस में महिलाओं की सुरक्षा और कंपनियों के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं।