महाराष्ट्र में FDA की कार्रवाई से 7.5 लाख लीटर दूध आपूर्ति घटी
महाराष्ट्र में दूध की हर दिन की आमद मई के मुकाबले जून में 7.51 लाख लीटर कम हो गई है। इसकी वजह फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की नकली दूध बनाने वाले गिरोहों पर की गई सख्त कार्रवाई है। ये गिरोह डिटर्जेंट, शैम्पू, वनस्पति तेल और यूरिया जैसी खतरनाक चीजें मिलाकर नकली दूध को असली बताकर बेच रहे थे। राज्य के आंकड़े बताते हैं कि इन छापों से पहले यह मिलावटी दूध सप्लाई चेन में धड़ल्ले से पहुंच रहा था।
FDA ने 1.60 लाख लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध जब्त किया
पिछले 2 महीनों में, FDA की टीमों ने लगभग 360 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने 1.60 लाख लीटर से भी ज्यादा मिलावटी दूध जब्त किया, जिसकी कीमत 65.17 लाख रुपये आंकी गई है।
इस कार्रवाई में 35 लाइसेंस भी निलंबित किए गए और 7 FIR दर्ज की गईं। इस कार्रवाई का सबसे ज्यादा असर बड़े डेयरी नेटवर्क से अलग छोटे दूध संग्रह केंद्रों पर देखने को मिला है। जनवरी से अब तक दूध की रोज की खरीद 18 लाख लीटर कम हो चुकी है। यह सवाल उठाता है कि अधिकारियों के सक्रिय होने से पहले बाजार में कितने बड़े पैमाने पर नकली दूध बेचा जा रहा था।