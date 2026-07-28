असम में बाढ़ से अब तक 68 लोगों की मौत, घायल पशुओं को बचाने की मुहिम तेज
असम में दशकों बाद इतनी भयानक बाढ़ आई है, जिसने इंसानों और जानवरों, दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस आपदा में 8.82 लाख पालतू और फार्म के जानवर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 26,512 जानवरों की मौत हो गई है। बाढ़ ने 68 लोगों की जान भी ले ली है और कई जिलों में 7.5 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा है। पशु कल्याण संगठन सरकार के साथ मिलकर 10,000 से ज्यादा घायल और सदमे में आए जानवरों की मदद कर रहे हैं।
असम में घायल जानवरों के लिए पशु चिकित्सा शिविर
ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया और जस्ट बी फ्रेंडली जैसे संगठन राज्य सरकार के सहयोग से पशु चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। इन शिविरों में घायल जानवरों का इलाज किया जा रहा है और उन्हें जरूरी दवाइयां बांट रहे हैं। राहत दल परिवारों को तिरपाल भी बांट रहे हैं, जिससे वे अपने पशुओं को खराब मौसम से बचा सकें। बाढ़ के कारण कई जानवर कई दिनों तक बिना खाने-पीने और देखरेख के फंसे रहे, जिससे वे कमजोर और घायल हो गए। जानकारों का मानना है कि इन जानवरों को तुरंत इलाज मिलना बहुत जरूरी है।