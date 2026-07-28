असम में बाढ़ से अब तक 68 लोगों की मौत, घायल पशुओं को बचाने की मुहिम तेज

ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया और जस्ट बी फ्रेंडली जैसे संगठन राज्य सरकार के सहयोग से पशु चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। इन शिविरों में घायल जानवरों का इलाज किया जा रहा है और उन्हें जरूरी दवाइयां बांट रहे हैं। राहत दल परिवारों को तिरपाल भी बांट रहे हैं, जिससे वे अपने पशुओं को खराब मौसम से बचा सकें। बाढ़ के कारण कई जानवर कई दिनों तक बिना खाने-पीने और देखरेख के फंसे रहे, जिससे वे कमजोर और घायल हो गए। जानकारों का मानना है कि इन जानवरों को तुरंत इलाज मिलना बहुत जरूरी है।