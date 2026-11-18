महाराष्ट्र के बांधों में इस वक्त सिर्फ 64 फीसदी पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय तक ये 90 फीसदी भरे हुए थे। उपयोग लायक पानी में यह एक बड़ी गिरावट है, करीब 1,094 अरब लीटर पानी कम हुआ है। इस कमी के कारण रबी की फसल और आने वाले गर्मी के महीनों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग ने कैबिनेट को ये आंकड़े पेश करते हुए रबी सीजन और आने वाली गर्मियों के दौरान पानी की कमी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है।