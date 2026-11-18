महाराष्ट्र में गहराया जल संकट: बांधों में सिर्फ 64 प्रतिशत पानी, मराठवाड़ा में सूखे जैसे हालात
महाराष्ट्र के बांधों में इस वक्त सिर्फ 64 फीसदी पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय तक ये 90 फीसदी भरे हुए थे। उपयोग लायक पानी में यह एक बड़ी गिरावट है, करीब 1,094 अरब लीटर पानी कम हुआ है। इस कमी के कारण रबी की फसल और आने वाले गर्मी के महीनों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग ने कैबिनेट को ये आंकड़े पेश करते हुए रबी सीजन और आने वाली गर्मियों के दौरान पानी की कमी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है।
छत्रपति संभाजीनगर संभाग में 36 प्रतिशत ही पानी
इस पानी की कमी का सबसे बुरा असर मराठवाड़ा क्षेत्र पर दिख रहा है। यहां छत्रपति संभाजीनगर संभाग में पानी का स्तर गिरकर केवल 36 फीसदी रह गया है। चूंकि यह 'लाइव स्टोरेज' ही वह पानी होता है जिसका लोग वास्तव में उपयोग करते हैं, इसलिए यह पहले से ही सूखे इलाकों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार संभावित कमी से निपटने के लिए अपने उपायों को तेज कर रही है।