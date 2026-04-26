दिल्ली से ज्यूरिख जा रहे विमान के इंजन में आग, 6 यात्रियों के घायल होने की खबर

घटना

कब और कहां हुई घटना?

जानकारी के मुताबिक, स्विस एयर की फ्लाइट SWR146 रनवे नंबर 28 पर रात करीब 1 बजे तेज टेकऑफ कर रही थी। तभी विमान का इंजन फेल हो गया और आग लग गई। इसके बाद पायलट ने उड़ान टालने का फैसला किया और विमान को खाली कराया गया। विमान में 4 बच्चों समेत 232 यात्री सवार थे, जिन्हें रनवे 28 पर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान 6 यात्रियों को चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।