6 महीने से पाकिस्तान में खड़े जहाज पर फंसे 6 भारतीय, क्या है विवाद?

विनीत के पिता ललित किशोर ने बताया कि कराची में जहाज खाली होने के बाद शिपिंग कंपनी और स्थानीय एजेंसी के बीच पैसों और दस्तावेजों को लेकर विवाद हो गया। इसके चलते जहाज को कराची बंदरगाह पर ही रोक दिया गया।

उन्होंने बताया कि चालक दल के सदस्यों का सर्विस बॉन्ड और वीजा 6 महीने (फरवरी से अगस्त) के लिए ही वैध था। वीजा और अनुबंध खत्म होने के बावजूद किसी भी सदस्य को देश वापसी की अनुमति नहीं है।