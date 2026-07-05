विशाखापट्टननम: नाव खराब होने से समुद्र में 5 मछुआरे फंसे, एक को बचाया गया
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टननम के पास बंगाल की खाड़ी में एक नाव के खराब हो जाने से 6 मछुआरे समुद्र में लापता हो गए हैं। ये मछुआरे 1 जुलाई को विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर से मछली पकड़ने के लिए निकले थे। 3 जुलाई को उन्होंने मशीन में खराबी की जानकारी दी, जिसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उन्हें 4 जुलाई तक वापस लौट आना था, लेकिन उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
एक मछुआरे को बचाया गया, खोज अभियान तेज
लापता हुए मछुआरों में से एक को एक गुजरते हुए जहाज ने बचा लिया है, लेकिन बाकी 5 मछुआरे अभी भी लापता हैं। गंगवरम तट पर उनकी तलाश के लिए खोज अभियान तेज कर दिया गया है। इस अभियान में कोस्ट गार्ड, नेवी और मरीन पुलिस जैसी एजेंसियां शामिल हैं। राज्य के बड़े नेताओं ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नायडू यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लापता मछुआरों के परिवारों को लगातार हर जानकारी मिलती रहे। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लापता लोगों की तलाश के लिए और अधिक नावें और हेलीकॉप्टर भेजने की मांग की है।