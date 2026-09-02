KMP पर खड़े ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं की वैन; 6 की मौत, 14 घायल

सुबह करीब 5:30 बजे जब यह टक्कर हुई, उस समय वैन में सवार ज्यादातर लोग सो रहे थे। बचाव दल ने 20 से 40 मिनट तक कड़ी मशक्कत की ताकि वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। घायलों को तुरंत पलवल के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

ट्रक का ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस अब CCTV फुटेज की मदद से उसकी तलाश कर रही है। राहत और बचाव के काम में इमरजेंसी रेस्पॉन्स गाड़ियां, पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की गश्ती टीम और एंबुलेंस को लगाया गया था।