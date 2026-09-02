KMP पर खड़े ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं की वैन; 6 की मौत, 14 घायल
मंगलवार सुबह KMP एक्सप्रेसवे पर महेशपुर गांव के पास एक दुखद सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 14 लोग घायल हो गए। मरने वाले और घायल हुए सभी लोग उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले थे।
ये श्रद्धालु राजस्थान के मंदिरों में दर्शन करने के बाद पलवल होते हुए मथुरा और वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में इनकी पिकअप वैन एक गलत तरीके से खड़े ट्रक से टकरा गई।
ड्राइवर फरार, पुलिस CCTV से कर रही तलाश
सुबह करीब 5:30 बजे जब यह टक्कर हुई, उस समय वैन में सवार ज्यादातर लोग सो रहे थे। बचाव दल ने 20 से 40 मिनट तक कड़ी मशक्कत की ताकि वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। घायलों को तुरंत पलवल के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।
ट्रक का ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस अब CCTV फुटेज की मदद से उसकी तलाश कर रही है। राहत और बचाव के काम में इमरजेंसी रेस्पॉन्स गाड़ियां, पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की गश्ती टीम और एंबुलेंस को लगाया गया था।