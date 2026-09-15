आंध्र प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री अल्ल नानी का हार्ट अटैक से निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक

ननी ने कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और एलुरु से विधायक बने थे। इसके बाद वे YSRCP में शामिल हुए और वहां के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे। हाल ही में उनका टीडीपी में शामिल होना बताता है कि वे राजनीति में कितने सक्रिय थे। उनकी अचानक हुई मौत की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।