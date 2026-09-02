नेपाल से बहकर 5 शव उत्तर प्रदेश की गंडक नदी में आए, नेपाली अधिकारियों को सौंपे गए
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नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गंडक नदी से 5 नेपाली नागरिकों के शव बरामद हुए हैं। इनमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। मंगलवार को सोनौली सीमा पर इन शवों को नेपाल पुलिस को सौंपा गया है, ताकि उनके परिवारजनों को ढांढस मिल सके और वे अंतिम संस्कार कर सकें।
नेपाल पुलिस करेगी पहचान और वापसी
नेपाल पुलिस बुटवल में इन मृतकों की शिनाख्त करेगी और उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाएगी। दरअसल, लगातार कई दिनों की भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिससे इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई थी। इस दौरान बचाव दल पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे थे और शवों को ढूंढने व निकालने में बेहद सावधानी बरत रहे थे।