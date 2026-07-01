आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 बच्चों समेत 5 की दर्दनाक मौत, ड्राइवर की 'झपकी' बनी वजह?

बस और एर्टिगा की टक्कर

यह हादसा बेंगर्मऊ के पास सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। हरियाणा से बिहार जा रही एक बस की एक एर्टिगा कार से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार करीब 20 फीट तक घिसटती चली गई और बस खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में मौके पर ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में धुन्नु (60), अंजू (40), विनोद (45), दिव्या (6) और अमृता (13) शामिल हैं। सूचना मिलते ही एंबुलेंस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दोनों गाड़ियों से कुल 8 लोग घायल हुए, जिनमें से 4-4 लोग अलग-अलग वाहनों में सवार थे। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं, ताकि दुर्घटना की असली वजह सामने आ सके।