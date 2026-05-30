पश्चिम बंगाल: सोनारपुर में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर हमला,  पत्थर-अंडे फेंककर कमीज भी फाड़ी

पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में शनिवार को सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। अभिषेक यहां विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंचे थे। सांसद के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरकर मारपीट शुरू कर दी। उनके ऊपर पत्थर और अंडे फेंकने के बाद कमीज तक फाड़ दी। किसी तरह पुलिस ने अपना हेलमेट पहनाकर उनको निकाला।

तनाव अभिषेक ने भाजपा द्वारा प्रायोजित घटना बताया सोशल मीडिया पर घटना का काफी विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें उनको लोग पीटते दिख रहे हैं। इस दौरान पुलिस भी नहीं दिख रही। बनर्जी "चोर-चोर" के नारों के बीच किसी तरह अपना बचाव कर मौके से निकले। उन्होंने बाद में मीडिया से कहा, "ये लोग मुझे मारना चाहते थे। मेरी शर्ट फाड़ दी। मौके पर एक भी पुलिसवाला नहीं था। ऐसे हमलों से हम डरेंगे नहीं। यह सब भाजपा द्वारा प्रायोजित है। यही उनका लोकतंत्र है।"

घटना सोनारपुर से जीती हैं भाजपा की रूपा गांगुली सोनारपुर को बेहत संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहां TMC और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला रहा। चुनाव के दौरान और बाद में यहां हिंसा की खबरें आती रही हैं। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की रूपा गांगुली ने TMC की अरुंधति मैत्रा (लवली मैत्रा) को हराया था। यहां के कामराबाद नस्करपाड़ा इलाके में चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ता सौमेन दास के घर में आग लगा दी गई थी और TMC कार्यकर्ता संजू कर्मकार की हत्या हुई थी।

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ट्विटर पोस्ट अभिषेक बनर्जी पर हमला सोनारपुर, पश्चिम बंगाल: चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से मिलने सोनारपुर दौरे पर गए TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। pic.twitter.com/AmnJLt7bgm — IANS Hindi (@IANSKhabar) May 30, 2026

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बयान ये लोग मुझे मारना चाहते हैं- अभिषेक अभिषेक ने हमले के बाद कहा, "देखो इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। यह सब पहले से तय था। इलाके में पुलिस नहीं है। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। जब तक स्थानीय पुलिस अपनी फोर्स नहीं भेजती और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा नहीं मिलती, वो वहां से नहीं जाएंगे। वो एक ऐसे शख्स के परिवार से मिल रहे थे जिसकी चुनाव बाद हिंसा में मौत हो गई थी। उन्होंने कहा, "मैं मामले की जानकारी हाई कोर्ट को दूंगा।"

ट्विटर पोस्ट यहां सुने अभिषेक बनर्जी का बयान #WATCH | Sonarpur, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee says, "...They wanted to kill me... The whole incident has been captured on camera. We will definitely let the high court know about this. We will also let the governor know about this... I will definitely move to court..." https://t.co/MIZUJSZi3y pic.twitter.com/LWBApD95oC — ANI (@ANI) May 30, 2026

बयान हमले को लेकर क्या बोलीं बनर्जी? पूर्व मुख्यमंत्री बनर्जी ने इस हमले पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। TMC ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, 'भाजपा समर्थित उपद्रवियों के क्रूर हमले के बाद भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वे परिवार के साथ खड़े रहे।' बनर्जी ने इसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'इस तरह के हमले के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए।'

अन्य अखिलेश यादव ने भी दी घटना पर प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, 'बंगाल में TMC के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। यह घोर निंदनीय है।'