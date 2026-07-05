महाराष्ट्र: रॉन्ग साइड चलने से एक साल में 460 जानें गईं, 1200 से ज्यादा हादसे

केवल मई में 19 लोगों की मौत

मई महीने में हुए 2 बड़े हादसों ने इस गंभीर खतरे को और उजागर कर दिया। 18 मई को मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर गलत दिशा में चल रहे एक टेम्पो की चपेट में आने से 13 लोगों की जान चली गई। वहीं, 24 मई को धुले में हुए एक अन्य हादसे में 6 लोग मारे गए। पुलिस का मानना है कि हाईवे के खराब डिजाइन और सर्विस रोड की कमी के कारण कई ड्राइवर गलत रास्ते चुन लेते हैं। पुलिस का यह भी मानना है कि सड़कों को सबके लिए सुरक्षित बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर करना और उन जगहों का अध्ययन करना जरूरी है जहां ज्यादा हादसे होते हैं।