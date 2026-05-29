उत्तराखंड में धधकते जंगल: 447 आग की घटनाओं में एक वनकर्मी की मौत, स्कूल-घर भी चपेट में

चकराता में स्कूल को नुकसान, उत्तरकाशी में यात्री सुरक्षित निकाले गए

चकराता में एक स्कूल का स्टोर रूम आग की चपेट में आने से पूरी तरह झुलस गया, साथ ही कई कक्षा की खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। पास के सेब के बाग भी आग की भेंट चढ़ गए।

वहीं, उत्तरकाशी में आग घरों के काफी करीब पहुंच गई थी और व्यस्त गंगोत्री हाईवे पर भी इसकी चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा था।

इस बीच, धुएं से भरे एक गेस्ट हाउस से लगभग 70 चार धाम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

देर शाम हुई हल्की बारिश ने अग्निशमन कर्मियों को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन सूखे मौसम और दुर्गम रास्तों के कारण आग पर पूरी तरह काबू पाना अभी भी चुनौती बना हुआ है।