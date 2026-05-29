उत्तराखंड में धधकते जंगल: 447 आग की घटनाओं में एक वनकर्मी की मौत, स्कूल-घर भी चपेट में
उत्तराखंड में इस मौसम में जंगल में आग लगने की 447 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनसे लगभग 366 हेक्टेयर वन भूमि जलकर खाक हो गई है। तेज हवाओं ने हालात को और गंभीर बना दिया है, जिसकी वजह से आग की लपटें देहरादून, चमोली और अल्मोड़ा जैसे जिलों में तेजी से फैल रही हैं।
इन आग के कारण स्कूल, घर और मुख्य सड़कें भी खतरे में पड़ गई हैं। एक दुखद घटना में एक वनकर्मी ने अपनी जान गंवा दी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जलने के बाद अस्पताल में भर्ती है।
चकराता में स्कूल को नुकसान, उत्तरकाशी में यात्री सुरक्षित निकाले गए
चकराता में एक स्कूल का स्टोर रूम आग की चपेट में आने से पूरी तरह झुलस गया, साथ ही कई कक्षा की खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। पास के सेब के बाग भी आग की भेंट चढ़ गए।
वहीं, उत्तरकाशी में आग घरों के काफी करीब पहुंच गई थी और व्यस्त गंगोत्री हाईवे पर भी इसकी चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा था।
इस बीच, धुएं से भरे एक गेस्ट हाउस से लगभग 70 चार धाम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
देर शाम हुई हल्की बारिश ने अग्निशमन कर्मियों को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन सूखे मौसम और दुर्गम रास्तों के कारण आग पर पूरी तरह काबू पाना अभी भी चुनौती बना हुआ है।