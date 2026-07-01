'ऑपरेशन शेरवाली' का 40वां दिन, सुरंग धमाका भी नहीं डिगा पाया जवानों का हौसला
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जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान 'ऑपरेशन शेरवाली' को अब 40 दिन हो गए हैं। मई 2026 के आखिर में शुरू हुए इस अभियान का मकसद राजौरी जिले के मनजाकोटे सेक्टर के मुश्किल और घने जंगलों में छिपे घुसपैठियों को ढूंढ निकालना है।
माइन ब्लास्ट के बाद भी एजेंसियों का अभियान जारी
कई सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और इलाके की छानबीन के लिए आधुनिक निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल कर रही हैं। 16 जून को एक गश्ती के दौरान हुए माइन ब्लास्ट में 4 सैनिकों के घायल होने के बावजूद, अधिकारियों का कहना है कि वे इस मिशन को पूरा करने और इलाके में शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।