जम्मू-कश्मीर में 2 सड़क हादसों में 4 की मौत देश Jul 04, 2026

शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। राजौरी जिले में एक कार जिसमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर शुभम कुमार और उनकी बहन रेनू चौधरी सवार थे, एक बस से सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई। रेनू के पति और उनकी छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।