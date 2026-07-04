जम्मू-कश्मीर में 2 सड़क हादसों में 4 की मौत
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शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। राजौरी जिले में एक कार जिसमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर शुभम कुमार और उनकी बहन रेनू चौधरी सवार थे, एक बस से सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई। रेनू के पति और उनकी छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
किश्तवाड़ हादसे में 2 लोगों की मौत
किश्तवाड़ जिले के गुलबर्ग इलाके में एक मालवाहक वाहन सड़क से नीचे गिर गया, जिससे अनुरुध सिंह और उनके बेटे दीपक कुमार की मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।