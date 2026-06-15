मुरैना में झूठे अलार्म का खौफ बना काल, ट्रेन से कूदे 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत देश Jun 15, 2026

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक 4 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक, झूठे आग के अलार्म से घबराकर कुछ यात्री अपनी ट्रेन से कूद गए और दूसरे ट्रैक पर पहुंच गए। उसी ट्रैक पर पातालकोट एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही थी। हादसे की एक बड़ी वजह तेज मोड़ भी बताई जा रही है। मोड़ के चलते ट्रेन ड्राइवर और पटरी पर आए लोगों में से कोई भी एक-दूसरे को समय रहते देख नहीं पाया, और यह भीषण हादसा हो गया।