वायनाड भूस्खलन: CCTV में कैद मौत का खौफनाक मंजर; 4 की मौत, 5 लापता
केरल के वायनाड में 7 जुलाई को हुए एक खतरनाक भूस्खलन में एक जोड़ा बाल-बाल बच गया। यह पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है। पलराज और कूडम्मल बस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि पहाड़ी का एक हिस्सा जमीन में धंस गया। कुछ ही सेकंड में उनकी तरफ कीचड़ और एक टैंकर ट्रक तेजी से आता दिखा। वे कीचड़ में गिर गए, लेकिन किसी तरह एक-दूसरे को संभालकर वहां से भागकर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। हालांकि, इस दुखद हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और 5 लोग अभी भी लापता हैं।
बचाव कार्य और जांच जारी
भारी बारिश के चलते यह भूस्खलन हुआ। हादसे वाले दिन चाय के बागान पहले ही बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण कई स्थानीय लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा था। इस जोड़े के बच्चों ने अब अपने माता-पिता से उस खतरनाक इलाके को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाने को कहा है। बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं, जबकि अधिकारी इस बात की भी जाँच कर रहे हैं कि क्या इस हादसे के पीछे मानवीय गतिविधियां भी एक कारण थीं। इस घटना ने मानसून के दौरान निर्माण स्थलों और उनके आसपास बने घरों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं।