वायनाड भूस्खलन: CCTV में कैद मौत का खौफनाक मंजर; 4 की मौत, 5 लापता

बचाव कार्य और जांच जारी

भारी बारिश के चलते यह भूस्खलन हुआ। हादसे वाले दिन चाय के बागान पहले ही बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण कई स्थानीय लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा था। इस जोड़े के बच्चों ने अब अपने माता-पिता से उस खतरनाक इलाके को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाने को कहा है। बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं, जबकि अधिकारी इस बात की भी जाँच कर रहे हैं कि क्या इस हादसे के पीछे मानवीय गतिविधियां भी एक कारण थीं। इस घटना ने मानसून के दौरान निर्माण स्थलों और उनके आसपास बने घरों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं।