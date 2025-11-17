दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन को 2 समन जारी किए, पूछताछ के लिए बुलाया

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने लाल किला के पास विस्फोट से जुड़े एक मामले में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को तलब किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सिद्दीकी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा चिह्नित कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के संबंध में समन जारी किया गया है। उनको अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की मान्यता और वित्तपोषण से संबंधित दस्तावेजों के साथ अपराध शाखा के सामने आना है।

जांच अपराध शाखा ने दर्ज कराई थी 2 FIR UGC और NAAC की ओर से शनिवार 15 नवंबर को गंभीर चिंता जताए जाने के बाद अपराध शाखा ने विश्वविद्यालय के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 2 FIR दर्ज कराई थी। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों नियामक संस्थाओं ने विश्वविद्यालय के मान्यता संबंधी दावों की समीक्षा के बाद बड़ी अनियमितताओं को चिह्नित किया और अपने निष्कर्ष कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपे हैं। सिद्दीकी को फर्म, ट्रस्ट और मान्यता से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।

कनेक्शन विश्वविद्यालय का दिल्ली विस्फोट से कनेक्शन लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से अधिक घायल हुए हैं। घटना से एक दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी से जैश आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ और 2,900 किलो विस्फोटक के साथ हथियार बरामद हुए। ये दोनों अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े थे। विस्फोट में मारा गया संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर नबी भी अल-फलाह में पढ़ाता था।