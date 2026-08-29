सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में जाने पर भाजपा सांसदों को नितिन नवीन ने लगाई फटकार

भाजपा नेता और सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ चुके HS फुल्का ने कहा था, 'सांसदों के सामूहिक हत्यारे सज्जन कुमार की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके आवास पर जाने की कड़ी निंदा करते हैं। पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति रखी जानी चाहिए, जिनमें से कई लोग आज भी उन दिनों के खौफ को जी रहे हैं। मैं इन 3 सांसदों के बहिष्कार का आह्वान करता हूं।'