ओडिशा में बारिश का तांडव: 3 की मौत, एक मासूम भी शामिल; 13.5 लाख जिंदगियां बेहाल

भारी बारिश ने सिर्फ दीवारें ही नहीं गिराईं, बल्कि भीषण बाढ़ भी ला दी है। इस बाढ़ की चपेट में 10 जिलों के 1,895 गांवों के 13.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं। गौरतलब है कि मध्य अगस्त से लेकर अंत अगस्त तक, ओडिशा में बारिश से संबंधित 27 मौतें पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं।

मौसम विज्ञानी उमा शंकर दास बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर धीमी गति से बढ़ रही मौसम प्रणाली ही लगातार हो रही इस भारी बारिश का कारण है। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो आने वाले दिनों में और भारी बारिश होने की चेतावनी दे रहा है।