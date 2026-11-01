मणिपुर में फिर हिंसा, 3 लोगों की मौत

मणिपुर में फिर हिंसा, गोलीबारी में कुकी समुदाय के 3 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 09:41 am Nov 01, 202609:41 am

क्या है खबर?

मणिपुर में फिर हिंसा भड़क गई है। आज सुबह नोनी जिले में 2 विरोधी गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें कुकी समुदाय के 3 लोगों की मौत हो गई है। यह मुठभेड़ एक पहाड़ी गांव केकरू नगा में हुई। इस दौरान कई घंटों तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। पुलिस ने भी 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। अधिकारियों ने कहा कि घटना के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है।