झारखंड के NTPC नॉर्थ करनपुरा में 18 नवंबर को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 संविदा कर्मचारियों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई, जब वे यहां बन रहे एक कन्वेयर बेल्ट पर काम कर रहे थे। ये मजदूर सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स और थिसेनक्रुप जैसी कंपनियों के लिए काम कर रहे थे। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, अधिकारी इस दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच कर रहे हैं।