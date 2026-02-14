अमेरिका: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ रहा भारतीय छात्र लापता, परिसर से एक किलोमीटर दूर बैग मिला 

बैग

परिसर के पास से मिला साकेत का बैग

अधिकारियों ने तलाशी के दौरान टिल्डेन रीजनल पार्क के एक घर के पास साकेत का बैग बरामद किया है। इसमें साकेत का पासपोर्ट और लैपटॉप था। इसके बाद पूरे शहर में तलाशी तेज हो गई है। साकेत के रूममेट और साथी छात्रों ने भी ऑनलाइन अभियान चलाया है। पुलिस के मुताबिक, साकेत को आखिरी बार ड्वाइट वे के 1,700 ब्लॉक में देखा गया था। पुलिस ने बताया कि साकेत की लंबाई 6 फीट 1 इंच और वजन 75 किलोग्राम है।