अगर आप इस रविवार दक्षिणी दिल्ली में कहीं निकलने का सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। इस दिन एक साथ 22 शादियां होने वाली हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग सकता है। इन शादियों में 10,000 से भी ज्यादा मेहमान आएंगे और लगभग 4,500 अतिरिक्त गाड़ियां सड़कों पर होंगी।

इससे महरौली-गुरुग्राम रोड, औरबिंदो मार्ग और एमजी रोड जैसे मुख्य रास्तों पर भारी भीड़ जमा होने की उम्मीद है। पुलिस ने सलाह दी है कि अगर मुमकिन हो तो अपनी गाड़ी छोड़कर मेट्रो से यात्रा करें या इन भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचकर निकलें।